В ВОЗ рассказали о риске выявления новых случаев заражения хантавирусом

Новые случаи заражения хантавирусом могут быть выявлены из-за ситуации на лайнере в Атлантическом океане.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает Day.Az.

"С учетом длительности инкубационного периода, который может достигать шести недель, могут появиться новые случаи заражения хантавирусом", - сказал он.

4 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке хантавируса на борту нидерландского круизного лайнера MV Hondius, выполнявшего рейс через Атлантический океан из Аргентины в Кабо-Верде. Подтверждены восемь случаев заражения, из них трое человек не выжили.

Хантавирусы представляют собой группу возбудителей, которые могут вызывать у людей геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и хантавирусный кардиопульмональный синдром. Основными переносчиками инфекции являются грызуны. Человек заражается при вдыхании мельчайших частиц с содержанием вируса, которые выделяются со слюной и экскрементами животных. Особенно высок риск в замкнутых, плохо проветриваемых помещениях.