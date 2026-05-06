Человекоподобный робот продемонстрировал гимнастические трюки

Человекоподобный робот Atlas от Boston Dynamics вновь оказался в центре внимания после публикации нового видео, на котором он демонстрирует высокий уровень баланса, устойчивости и контроля движений.

Как передает Day.Az, на кадрах Atlas выполняет сложные гимнастические элементы: робот выходит в стойку на руках, удерживает корпус почти в горизонтальном положении и сохраняет равновесие в нестандартной позе.

Такая демонстрация показывает не только механическую подвижность, но и способность системы контролировать положение тела при высокой нагрузке.