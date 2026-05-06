Коммерческое судно подверглось обстрелу недалеко от Дубая - СМИ
Коммерческое судно CGM San Antonio подверглось ракетному обстрелу поздно вечером 6 мая в восточной части Персидского залива.
Как передает Day.Az со ссылкой на CBS News, об этом сообщили американские официальные лица.
Отмечается, что контейнеровоз, предположительно, был поражен крылатой ракетой наземного базирования, в результате чего пострадали несколько членов филиппинского экипажа.
По словам источников, судно принадлежит французской компании. В момент обстрела оно находилось недалеко от Дубая, у побережья Объединенных Арабских Эмиратов.
Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) подтвердило в соцсети X, что 5 мая получило сообщение о поражении судна неизвестным снарядом.
