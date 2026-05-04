Премьер-министр Ирландии высоко оценил усилия по достижению мира между Арменией и Азербайджаном
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин высоко оценил текущий мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув важность лидерства и политической воли.
Как передает Day.Az, об этом он заявил в своем выступлении по итогам саммита Европейского политического сообщества (ЕПС).
"То, как вы участвовали в этом весьма значимом мирном процессе между Арменией и Азербайджаном, показывает, что из конфликта есть выход", - сказал Мартин.
Он отметил, что урегулирование конфликтов требует деликатности, но прежде всего - политической воли и сильного лидерства, добавив, что эти качества были продемонстрированы вовлеченными лидерами.
"Вы и ваш коллега из Азербайджана продемонстрировали это наиболее эффективно, и мы это ценим", - сказал Мартин.
Он также подчеркнул более широкую направленность саммита ЕПС.
"Саммит был в значительной степени посвящен построению будущего, единству и стабильности в Европе", - добавил Мартин.
