https://news.day.az/world/1831970.html Польша сталкивается с риском худшего урожая века - ВИДЕО Несколько морозных ночей в Польше в последние дни апреля, видимо, приведут к худшему урожаю в стране в этом веке. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Три дня заморозков, при этом ночь с 29 на 30 апреля стала кошмаром для польских садоводов и овощеводов. Мороз упал до -6°C и уничтожил множество растений.
Три дня заморозков, при этом ночь с 29 на 30 апреля стала кошмаром для польских садоводов и овощеводов. Мороз упал до -6°C и уничтожил множество растений. Фермеры сейчас подсчитывают убытки, но первые прогнозы сулят резкий рост цен на местные овощи и фрукты.
