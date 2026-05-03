Польша сталкивается с риском худшего урожая века

Несколько морозных ночей в Польше в последние дни апреля, видимо, приведут к худшему урожаю в стране в этом веке.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Три дня заморозков, при этом ночь с 29 на 30 апреля стала кошмаром для польских садоводов и овощеводов. Мороз упал до -6°C и уничтожил множество растений. Фермеры сейчас подсчитывают убытки, но первые прогнозы сулят резкий рост цен на местные овощи и фрукты.