В Нидерландах задержали подозреваемого в подготовке покушения на кронпринцессу

Правоохранительные органы Нидерландов задержали подозреваемого в подготовке покушения на наследную принцессу Катарину-Амалию и ее сестру принцессу Алексию. Об этом сообщает Algemeen Dagblad, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В прокуратуре рассказали, что подозреваемым оказался 33-летний уроженец Гааги, который начал готовить покушение еще в феврале.

При обыске у мужчины обнаружили два топора, на которых были вырезаны имена принцесс и фашистские приветствия, а также лист бумаги с записями, в которых упоминались дочери монарха и намерение устроить "кровавую бойню".

По данным издания, первое судебное заседание по данному делу планируется провести 4 мая.