Астана продолжит расследовать крушение AZAL после заявления Москвы и Баку

Министерство транспорта Казахстана не прекращает расследование крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи аэропорта Актау в 2024 году после совместного заявления МИД России и Азербайджана об урегулировании последствий. Ведомство будет соблюдать процедуры, а также опубликует отчет с выводами и рекомендациями по результатам расследования.

Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в Минтрансе Казахстана.

"В настоящее время комиссия по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Embraer 190 4K-AZ65 авиакомпании Azerbaijan Airlines продолжает свою работу в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой, установленными приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации. По завершении расследования окончательный отчет будет опубликован на официальном сайте Министерства транспорта Республики Казахстан. В отчете будут отражены установленные причины авиационного происшествия, а также выводы и рекомендации комиссии", - сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос, планируется ли продолжать или прекращать расследование после заявления внешнеполитических ведомств.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, совершавший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи города Актау. На борту находились 67 человек: 62 пассажира и 5 членов экипажа, граждане Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии. Погибли 38 человек.

15 апреля было опубликовано совместное заявление МИД России и Азербайджана, в котором отмечалось, что стороны пришли к надлежащему урегулированию последствий, включая вопрос выплаты компенсаций, в связи с крушением самолета в результате непреднамеренного действия системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации.