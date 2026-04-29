Живой голос его кяманчи… вечер памяти Адалята Везирова в Баку

В Международном центре мугама состоялся вечер, посвящённый 75-летию со дня рождения заслуженного артиста Азербайджана, выдающегося кяманчиста Адалята Везирова, сообщает Day.Az.

Встреча началась с показа видеоролика, позволившего гостям вновь увидеть и услышать выступления мастера. Затем доктор искусствоведения Лейла Зохрабова в своем выступлении поделилась теплыми воспоминаниями об Адаляте Везирове, рассказала о его значительном творческом вкладе в национальную культуру, напомнила о его совместных выступлениях с признанными мастерами мугама, такими как Ариф Бабаев, Гаджибаба Гусейнов, Джанали Акберов, Агахан Абдуллаев и Мелекханым Эйюбова. Она также подчеркнула его плодотворную деятельность как руководителя Сумгайытского музыкального техникума. Кяманчист воспитал талантливых последователей, став для них мудрым наставником.

Ведущий вечера, секретарь Союза писателей Ильгар Фахми сделал акцент на географии гастролей мастера. В исполнении Адалята Везирова азербайджанская музыка покоряла слушателей в США и Канаде, Франции и Японии, Германии, Турции, Испании и многих других странах.

В руках Адалята Везирова кяманча словно оживала. Он исполнял народные песни, сложные мугамы, и классические произведения азербайджанских композиторов. Одним из самых запоминающихся в биографии музыканта стал 1997 год. Тогда на знаменитом международном симпозиуме в Самарканде их трио вместе с Симарой Имановой и Замигом Алиевым завоевало Гран-при. В том же году мастеру было присвоено звание "Заслуженный артист".

Важной страницей в его деятельности стала работа в "Tekfen" Qaradəniz Solistləri Orkestri", где он с 1999 года и до конца жизни выступал в качестве солиста. Его мастерство вызывало искреннее восхищение у музыкантов из разных стран, для которых он навсегда остался непревзойденным мастером и олицетворением души своего народа.

Выдающийся композитор Гаджи Ханмамедов был настолько очарован звуками его кяманчи, что посвятил ему несколько произведений. Самым знаковым из них стал "Концерт для кяманчи с симфоническим оркестром".

Юбилейный вечер продолжился большой концертной программой. На сцену вышли известные ханенде и исполнители на кяманче. В память о выдающемся кяманчисте со сцены звучали народные песни и мугамы - именно те мелодии, которые так любил и виртуозно исполнял сам мастер.

