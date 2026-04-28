Трамп сообщил о срочной просьбе Ирана Иран обратился к Вашингтону с экстренной просьбой как можно скорее открыть Ормузский пролив. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
По словам главы Белого дома, иранская сторона подтвердила серьезный внутриполитический кризис, связанный с неопределенностью относительно верховного руководства страны.
Иран только что проинформировал нас о том, что они находятся в состоянии "Коллапса". Они хотят, чтобы мы "открыли Ормузский пролив" как можно скорее, пока они пытаются разобраться в ситуации со своим руководством (что, я верю, им удастся сделать!), - написал Трамп.
