Трамп сообщил о срочной просьбе Ирана

Иран обратился к Вашингтону с экстренной просьбой как можно скорее открыть Ормузский пролив.

Как передает Day.Az, об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

По словам главы Белого дома, иранская сторона подтвердила серьезный внутриполитический кризис, связанный с неопределенностью относительно верховного руководства страны.

Иран только что проинформировал нас о том, что они находятся в состоянии "Коллапса". Они хотят, чтобы мы "открыли Ормузский пролив" как можно скорее, пока они пытаются разобраться в ситуации со своим руководством (что, я верю, им удастся сделать!), - написал Трамп.