В Азербайджане ожидаются интенсивные дожди

В регионах Азербайджана с 28 апреля до утра 30 апреля ожидается временами дождливая погода.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в отдельных местах осадки будут носить кратковременный интенсивный характер, возможны грозы и выпадение града, в горных районах ожидается снег.

Также прогнозируется повышение уровня воды в реках, а в некоторых горных реках возможны кратковременные селевые потоки.

