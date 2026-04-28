https://news.day.az/society/1830850.html В Азербайджане ожидаются интенсивные дожди В регионах Азербайджана с 28 апреля до утра 30 апреля ожидается временами дождливая погода. Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в отдельных местах осадки будут носить кратковременный интенсивный характер, возможны грозы и выпадение града, в горных районах ожидается снег.
В Азербайджане ожидаются интенсивные дожди
В регионах Азербайджана с 28 апреля до утра 30 апреля ожидается временами дождливая погода.
Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в отдельных местах осадки будут носить кратковременный интенсивный характер, возможны грозы и выпадение града, в горных районах ожидается снег.
Также прогнозируется повышение уровня воды в реках, а в некоторых горных реках возможны кратковременные селевые потоки.
