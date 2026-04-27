Военные расходы мира достигли $2,9 трлн

Мировые военные расходы в 2025 году достигли 2,887 трлн долларов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

Более половины глобальных затрат на оборону в 2025 году пришлись на три страны - США, Китай и Россию.

"Три государства с наибольшими военными расходами - США, Китай и Россия - суммарно потратили 1,48 трлн долларов, что составляет 51% от общемирового объема", - отмечается в документе.

В институте также подчеркнули, что мировые расходы на оборону в 2025 году выросли до 2,88 трлн долларов и увеличиваются уже одиннадцатый год подряд. Доля военных расходов в мировом ВВП достигла 2,5%, что стало самым высоким показателем с 2009 года.