Тяжелое ДТП в Баку - водитель оказался зажат

На горячую линию "112" Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на Кенарской кольцевой дороге в Ясамальском районе столицы, где один из участников аварии оказался зажат в машине.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение МЧС, на место оперативно были направлены спасатели Службы спасения особого риска. В ходе оценки обстановки выяснилось, что столкновение произошло с участием автомобилей "Mercedes Sprinter" и "Shacman". Водитель микроавтобуса оказался заблокирован в деформированном транспортном средстве.

С применением специального оборудования спасатели извлекли водителя "Mercedes Sprinter" - 36-летнего Орхана Алиджавад оглу Джавадова - и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование.