В Баку открылась персональная выставка художника Таира Шихалиева

В Выставочном зале имени Ваджии Самедовой Союза художников Азербайджана открылась персональная выставка известного живописца и графика, члена Союза художников Азербайджана Таира Шихалиева, сообщает Day.Az.

"Мой путь в изобразительное искусство начался благодаря моему дяде - народному художнику Азербайджана Октаю Шихалиеву", - говорит художник.

Первые шаги в творчестве он сделал именно под его руководством. Окончив Художественное училище имени Азима Азимзаде, Таир Шихалиев решил переехать в Тбилиси - город, который всегда притягивал его своим колоритом и самобытной культурой. Там, в Тбилисской государственной академии художеств, он продолжил изучать основы живописи.

Эта выставка - живой рассказ, раскрывающий глубокую связь между личным опытом художника и эволюцией его творческого пути. В экспозиции соседствуют разные миры: произведения, пронизанные солнечным светом и образами прошлого, и современные эмоциональные композиции, в которых чувствуются ритмы сегодняшнего дня. Особое тепло пейзажам, запечатлевшим разные уголки Азербайджана, придает излюбленная палитра художника: созвучие красного, голубого, зеленого и оранжевого. Характерные для него колористические решения дают зрителю возможность иначе взглянуть на знакомые места, почувствовать их и найти новый смысл среди множества визуальных намеков.

Сегодня картины художника хранятся в музеях и входят в частные собрания коллекционеров и ценителей современной живописи Азербайджана, Беларуси, России, Грузии, Турции, Германии, США и Румынии.

Несмотря на признание и богатый творческий багаж, мастер остается в постоянном поиске, сохраняя искреннее любопытство к миру. "Иногда я думаю, что мои лучшие работы еще впереди... Ведь творчество - это путь, где самое главное всегда впереди", - признается Таир Шихалиев. Эти слова как нельзя лучше передают дух его искусства - живого, развивающегося и всегда устремленного к новым художественным открытиям.