Территория СЭЗ "Алят" расширена на пятнадцать гектаров

Свободная экономическая зона "Алят" расширена почти на пятнадцать гектаров.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, 1453,09 гектара передана с правом единовременного, безвозмездного и бессрочного пользования уполномоченному органу Свободной экономической зоны "Алят".

Министерству экономики и уполномоченному органу Свободной экономической зоны "Алят" поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.