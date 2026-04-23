США советуют своим гражданам покинуть Ливан

Посольство США в Бейруте настоятельно советует гражданам немедленно покинуть территорию Ливана, пока доступны коммерческие рейсы. Об этом 22 апреля сообщило диппредставительство на официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Среда безопасности остается сложной и может быстро меняться. Мы призываем граждан США покинуть Ливан, пока доступны коммерческие рейсы", - говорится в сообщении.

Дипмиссия порекомендовала американцам, которые приняли решение не покидать Ливан, готовить план действий на случай чрезвычайных ситуаций, а также следить за новостями.

В сообщении посольства также рекомендуется соблюдать другие меры предосторожности: не посещать обрушившиеся дома, не прикасаться к боеприпасам, избегать массовых демонстраций, протестов, а также проявлять бдительность при посещении туристических мест.

