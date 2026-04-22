Два грузовика столкнулись в Агсу

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на участке автодороги Баку-Шамаха-Евлах, проходящем по территории Агсуинского района, а также о том, что гражданин оказался зажатым в автомобиле.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в связи с полученной информацией на место происшествия незамедлительно были направлены пожарные-спасатели Государственной службы пожарной охраны Агсуинского района.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте было установлено, что ДТП произошло в результате столкновения двух грузовых автомобилей марки Shacman, и водитель казался зажат в деформированном транспортном средстве.

С помощью специальных средств пожарные-спасатели освободили водителя - Имамова Халеддина Садреддин оглу, 1983 года рождения.

По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование.