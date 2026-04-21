Милли Меджлис обсуждает 8 вопросов

21 апреля проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Day.Az, в повестку входят 8 вопросов.

1.Отчет Счетной палаты о деятельности в 2025 году.

2.Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс (третье чтение).

3.Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, законы "Об информации, информатизации и защите информации" и "О медиа" (третье чтение).

4.Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (третье чтение).

5.Законопроект о внесении изменений в законы "Об исполнительных чиновниках", "Об исполнении" и "Об обременении движимого имущества".

6.Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс и Закон "О наркологической службе и контроле" (второе чтение).

7.Законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и Закон "О борьбе с терроризмом" (второе чтение).

8.Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, законы "Об образовании" и "О деятельности по разминированию" (второе чтение).