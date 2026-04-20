ОДКБ рассчитывает на устойчивый мир на Южном Кавказе

ОДКБ фиксирует позитивные тенденции в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и рассчитывает на достижение устойчивого мира в регионе.

Как передает Day.Az, об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ в Москве.

По его словам, организация не ослабляет внимания к ситуации в кавказском регионе, коллективной безопасности и отмечает обнадеживающие тенденции, направленные на подписание межгосударственного всеобъемлющего мирного соглашения между Баку и Ереваном.

Масадыков подчеркнул, что урегулирование азербайджано-армянских отношений является надежным путем к обеспечению долгосрочной стабильности и безопасности на Южном Кавказе.