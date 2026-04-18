Армянская оппозиция решила поспекулировать на TRIPP - и провалилась

Автор: Акпер Гасанов

Политическая полемика вокруг транспортных инициатив на Южном Кавказе вновь обостряется по мере приближения электоральных процессов в Армении. Не удивительно, что на эту тему решил слово молвить и бывший карабахский комсомолец, потом бывший карабахский сепаратист, ну а далее второй президент Армении и кандидат в премьер-министры от блока "Армения" Роберт Кочарян.

Высказывания Кочаряна в подкасте "Большая политика" сводятся к тезису о том, что нынешнее руководство Армении допустило критические ошибки, которые якобы делают невозможной практическую реализацию проекта TRIPP. Однако подобные утверждения не подкреплены ни конкретными расчетами, ни анализом текущих региональных процессов.

Понятно, что любые умозаключения Кочаряна в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна нужно "делить на шестнадцать", ибо там такая концентрация зависти и готовности облгать присутствует, что словами не передать. Да и предвыборная гонка сейчас в Армении идет - а это пора, когда все врут с особым упоением.

При этом некоторые персонажи, как тот же Кочарян, активно продвигают интересы внешних сил, причем делают это очень заметно. Его заявления о якобы "нереализуемости" проекта TRIPP - это не столько аналитика, сколько часть предвыборной риторики, основанной на допущениях, а не на фактах.

В то же время фактическая дипломатическая и экономическая повестка демонстрирует противоположную динамику. Проект TRIPP уже обсуждается на уровне ключевых международных партнеров. Так, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на днях провел переговоры с представителями США - главным советником Госдепартамента Ребеккой Нефф и региональным менеджером USTDA Сарой Леминг. В центре обсуждения находились энергетические и транспортные коридоры, включая TRIPP.

Сам факт таких переговоров свидетельствует: проект не только не является "нереализуемым", но уже интегрирован в международную повестку и рассматривается как элемент глобальной логистической архитектуры. Но это еще не все. Сегодняшние заявления Никола Пашиняна отражают прагматичный подход. Он прямо указывает, что реализация TRIPP зависит от стабилизации региональной ситуации, включая фактор Ирана. Это не отказ от проекта, а признание объективных геополитических условий.

Более того, Пашинян подчеркивает стратегическую заинтересованность Армении в развитии транспортных связей с Ираном и расширении логистических возможностей. В этом контексте TRIPP рассматривается как инструмент диверсификации транспортных маршрутов, снижения зависимости от ограниченных коридоров, упрощения экспорта и импорта. Это позиция основана на экономической целесообразности, а не на политической конъюнктуре.

Параллельно усиливается роль Азербайджана как ключевого логистического узла региона. Специальный представитель Президента Эльчин Амирбеков прямо указывает на преимущества Среднего коридора и новые возможности, открывающиеся в условиях де-факто мира. Особое значение в этой архитектуре имеет Зангезурский коридор - не просто региональный проект, а стратегический элемент евразийской транспортной системы.

Современные глобальные конфликты действительно осложняют торговлю и транспортировку. Однако именно это и делает проекты вроде TRIPP особенно востребованными. Международная экономика нуждается в альтернативных маршрутах, устойчивых цепочках поставок и диверсифицированной инфраструктуре. TRIPP отвечает всем этим требованиям. Он не конкурирует с существующими маршрутами, а дополняет их, снижая риски и увеличивая гибкость глобальной торговли.

TRIPP представляет собой редкий пример проекта, где интересы разных сторон совпадают. Для Азербайджана его реализация означает усиление роли транспортного хаба, рост транзитных доходов и укрепление геоэкономического влияния. Для Армении реализация данного проекта означает выход из транспортной изоляции, доступ к новым рынкам и снижение логистических издержек.

А для глобальной экономики это новые маршруты между Европой и Азией, снижение нагрузки на традиционные пути, повышение устойчивости торговли. Так что, несмотря на политические спекуляции, логика развития региона указывает на одно: проект TRIPP будет реализован. Вопрос стоит только в сроках и условиях его реализации. Его запуск станет не только инфраструктурным, но и политическим прорывом, закрепляющим переход Южного Кавказа от конфликта к сотрудничеству.