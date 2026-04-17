Сахиба Гафарова приняла участие во встрече с Президентом Турции

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с председателями парламентов, участвующими в 152-й Ассамблее Межпарламентского союза (МПС). Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова приняла участие во встрече.

Отмечается, что во время встречи Президент Турции поприветствовал председателей парламентов, подчеркнув важность мероприятия и актуальность обсуждаемых тем. Он высоко оценил миссию Межпарламентского союза и выразил уверенность, что 152-я Ассамблея внесет вклад в закладку основ более справедливого и безопасного мира, будущего, сопровождаемого миром и стабильностью, в рамках парламентской дипломатии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что укрепление сотрудничества между парламентами играет важную роль в решении глобальных вызовов, и отметил необходимость развития диалога и взаимопонимания.