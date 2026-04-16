Гаджи Зейналабдин Тагиев - духовное возвращение на место созданного им театра. Блестящая премьера спектакля "Меценат"

Двухдневная премьера спектакля "Меценат" по одноименной пьесе писателя-драматурга, заслуженного деятеля искусств Али Амирли прошла в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре с аншлагом и завершилась бурными, продолжительными овациями.

С первых минут постановка захватила зал: история о жизни и судьбе выдающегося бакинского нефтяного магната, общественного деятеля и мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева была подана не как биографическое повествование, а как масштабная драматическая хроника эпохи, где личная судьба героя переплетается с бурными общественно-политическими событиями конца XIX - начала XX века.

Особую эмоциональную глубину спектаклю придает его исторический контекст. Именно на месте современного здания театра когда-то находился "Театр Г. З. А. Тагиева" - первый театральный дом Баку, построенный в 1883 году на средства самого Тагиева. Здесь шли национальные пьесы, оперы и постановки мировой классики, а в январе 1908 года состоялась легендарная премьера первой азербайджанской оперы "Лейли и Меджнун" Узеира Гаджибейли. К сожалению, здание театра несколько раз горело и заново перестраивалось. С конца 30-х в здании театра располагался Азербайджанский государственный драматический театр им. М. Азизбекова, а с 1960 года - Государственный театр музыкальной комедии им. Шихали Гурбанова. Здание театра было снесено в 1992 году, а на его месте позднее было построено здание Азербайджанского государственного музыкального театра.

В новой постановке этот исторический пласт словно "оживает" на сцене, усиливая драматизм происходящего. Авторы спектакля не ограничиваются биографией Тагиева - они показывают и трагические семейные линии бакинских миллионеров, и атмосферу социальных потрясений, и разрушительное влияние политических интриг эпохи.

Образ Тагиева на сцене воплощает актёр театра Ибрагим Ализаде. Его герой - не только успешный предприниматель, но и человек сложной судьбы, оказавшийся в водовороте исторических испытаний.

В спектакле заняты большая труппа опытных и молодых актеров театра, а также хор и балет, что придаёт постановке масштаб музыкальной драмы. Среди них - заслуженные артисты Алекбер Алиев, Азизага Азизов, Чингиз Ахмедов, Надир Хасиев, Нахида Оруджова, Саида Шарифалиева, а также актеры Тюркель Таригпейма, Гюльтадж Алили, Эльчин Иманов, Гусейн Алили, Фаиг Мирзоев, Гюльнара Абдуллаева, Гюльнара Азизова, Элеонора Мустафаева, Шабан Джафаров, Эмин Зейналлы, Юлия Гейдарова, Тельназ Гусейнова, Офелия Мамедова, Аян Гурбанова, Фируза Джафарова, Ирана Керимова, Руслан Мурсалов, Незрин Исмаилзаде, Нармин Алиева, Али Керимов, Мурад Алиев, Джабраил Джабраилов, Нахид Искендерзаде, Кямиль Джафаров, Турал Месимов, Джалал Исаев, Хамид Гамзаев.

Режиссер-постановщик спектакля - лауреат президентской премии Самир Гуламов, дирижёр-постановщик - заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, художник-постановщик - Вюсал Рагим, балетмейстер - заслуженный артист Эмин Алиев, хормейстер - Малахат Гасымова, дирижер - Самед Сулейманлы, концертмейстер - президентский стипендиат Кямиль Гасанов, ассистент режиссера - Чимназ Багирова. Композитор музыкальной драмы - Али Алиев. Также в музыкальном оформлении использованы произведения Иоганна Штрауса (сына), Сальваторе Маркези и Фридерика Шопена.

Премьера "Мецената" стала не просто театральным событием, а художественным возвращением к истории Баку - с его блеском, драмами и людьми, оставившими след в судьбе города.