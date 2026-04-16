В этих танках установят ИИ
Первый взвод танков Abrams новой модификации M1E3, оснащенной технологиями искусственного интеллекта, должен поступить на вооружение Сухопутных войск США в декабре 2026 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил заместитель начальника штаба Сухопутных войск США генерал Кристофер Ланив на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.
По его словам, после презентации прототипа в январе 2026 года, состоявшейся на пять лет раньше намеченного срока, в войска планируется направить первый взвод из четырех ранних образцов для демонстрации технологий.
