В этих танках установят ИИ

Первый взвод танков Abrams новой модификации M1E3, оснащенной технологиями искусственного интеллекта, должен поступить на вооружение Сухопутных войск США в декабре 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил заместитель начальника штаба Сухопутных войск США генерал Кристофер Ланив на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.

По его словам, после презентации прототипа в январе 2026 года, состоявшейся на пять лет раньше намеченного срока, в войска планируется направить первый взвод из четырех ранних образцов для демонстрации технологий.