Взрыв на фабрике на Мальте

На Мальте произошел взрыв на фабрике по производству фейерверков.

Как передает Day.Az, в сети распространились кадры происшествия.

Инцидент произошел на территории предприятия, выпускающего пиротехническую продукцию. Ударной волной были повреждены расположенные поблизости жилые дома, автомобили и другие объекты.

На данный момент сообщений о погибших и пострадавших не поступало. Обстоятельства происшествия выясняются.