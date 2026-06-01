https://news.day.az/world/1838412.html Взрыв на фабрике на Мальте - ВИДЕО На Мальте произошел взрыв на фабрике по производству фейерверков. Как передает Day.Az, в сети распространились кадры происшествия. Инцидент произошел на территории предприятия, выпускающего пиротехническую продукцию. Ударной волной были повреждены расположенные поблизости жилые дома, автомобили и другие объекты.
Взрыв на фабрике на Мальте - ВИДЕО
На Мальте произошел взрыв на фабрике по производству фейерверков.
Как передает Day.Az, в сети распространились кадры происшествия.
Инцидент произошел на территории предприятия, выпускающего пиротехническую продукцию. Ударной волной были повреждены расположенные поблизости жилые дома, автомобили и другие объекты.
На данный момент сообщений о погибших и пострадавших не поступало. Обстоятельства происшествия выясняются.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре