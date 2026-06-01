Посол Узбекистана о развитии отношений с Азербайджаном

Узбекистан и Азербайджан переживают беспрецедентный этап развития двусторонних отношений по всем направлениям, включая экономику, транспорт, образование, науку и государственное управление.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов перед открытием тренингов для государственных служащих Узбекистана в Азербайджане, посвященных теме государственной политики.

"В настоящее время перед государственными службами стоит новая задача, связанная с развитием IT-технологий и цифровизацией экономики, а также повышением качества предоставляемых услуг.

Азербайджан накопил значительный опыт в сфере цифровой трансформации, внедрения электронного правительства и развития эффективных механизмов взаимодействия между государством и гражданами", - заявил он.

Посол подчеркнул, что Азербайджан является для Узбекистана братской страной, с которой связывают общие исторические корни, схожие языки, религия, культурные ценности и взгляды на будущее.

Он добавил, что братские страны должны перенимать опыт друг друга, что способствует укреплению сотрудничества и развитию новых форм взаимодействия.

По его словам, программа тренингов и практические занятия позволят представителям Академии государственного управления при Президенте Узбекистана не только изучить опыт азербайджанских коллег, но и установить новые профессиональные контакты.

Дипломат отметил, что на основе этих контактов будет развиваться дальнейшее взаимодействие между ведомствами и академиями, а также другими министерствами и структурами.

Бахром Ашрафханов также сообщил, что Узбекистан представлен крупной делегацией на Бакинской энергетической неделе.

Он подчеркнул, что обмен знаниями и опытом является важнейшим инструментом развития, особенно в сфере государственного управления, и способствует подготовке профессионалов нового поколения.