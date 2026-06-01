Автор: Новруз Аслан, депутат Милли Меджлиса

То, что глава государства отмечает День независимости на освобожденных землях, это символичная традиция. Уже который год 28 мая Президент Ильхам Алиев посещает Карабах и Восточный Зангезур, открывает там новые жилые комплексы, промышленные объекты, встречается с людьми, знакомится с условиями их жизни. Это правильно, так и должно быть. На освобожденных территориях сегодня сосредоточено основное внимание государства. Не только мы, но, уверен, азербайджанцы всего мира с трепетом следят за тем, как на эти земли возвращается жизнь. Этот процесс очень важен для всех нас.

Не все, конечно, рады нашим успехам. Есть силы, пытающиеся представить повышенное внимание государства к восстановлению освобожденных районов как "показуху". Это те, кто не может никак смириться с нашей победой и лидерством нашего Президента, кто не хочет соглашаться с повысившимся статусом Азербайджана и высоким международным имиджем Ильхам Алиева.

Президент Азербайджана сегодня обладает очень высоким авторитетом и в своей стране, и за рубежом. В мировых кругах прислушиваются к его мнению, а международные мозговые центры делают прогнозы по региону, основываясь на его тезисах и меседжах. Каждое выступление Президента Ильхама Алиева является программным и носит в какой-то степени и просветительский характер. По его заявлениям можно делать выводы о региональном раскладе, строить прогнозы относительно того, что ждет Южный Кавказ, какими будут взаимоотношения с соседями. Все давно уяснили, что Президент Азербайджана ничего не говорит просто так. Его заявления это не просто слова и их следует воспринимать очень серьезно. Те, кто не прислушивались в свое время к заявлениям азербайджанского лидера, потом об этом пожалели.

Баку никому ничего не нужно доказывать, он уже все доказал. Внимание к освобожденным землям - это не демонстрация, рассчитанная на зрителя, это составная часть процесса совершенствования нашей, азербайджанской государственности. Мы независимая страна со своей политикой и своими планами.

Должен сказать, что Президент Ильхам Алиев всегда встречал важные для страны даты вместе с народом, и чаще всего - рядом с людьми, лишившихся родных очагов из-за армянской оккупации. До победоносной войны 2020 года он посещал в знаменательные даты вынужденных переселенцев, размещенных в различных регионах республики. И неизменно говорил: не сомневайтесь - мы вернем наши земли. Люди всегда верили в своего Президента, и не ошиблись. Он исполнил обещание и сегодня встречается с возвращающимися на родные земли людьми уже на их родине - в Шуше, Ханкенди, Агдаме, Зангилане, Кяльбаджаре, Ходжалы, Ходжавенде и так далее.

Еще раз повторю: мы находимся на своей земле и никому ничего не должны доказывать. Мы - хозяева этой земли. Именно из Карабаха и Восточного Зангезура Президент Ильхам Алиев чаще всего посылает жесткие сигналы всем, кто еще строит планы на наши территории, кто не желает нам добра. Каждое его высказывание - это меткое попадание в цель. Пусть недоброжелатели кусают себе локти, глядя на то, как расцветает земля, которую они превратили в пепелище.

Мы добиваемся успехов, потому что реально независимы. Независимость это великое благо, и не каждому оно дано. Быть субъектом, а не объектом в международных отношениях это один из важнейших принципов независимости. Быть свободным в выборе, принимать решения на основе своих национальных интересов, а не под диктовку внешних сил - это дано только реально независимым государствам. Ильхам Алиев правильно заметил, что в мире около 200 независимых государств, но далеко не все они реально независимы.

Возьмем соседнюю с нами Армению. Она получила независимость наравне с нами, но не смогла распорядиться этим благом правильно, разменяв исторический шанс на "миацум". Поэтому начала ощущать вкус реального суверенитета только в последние годы. Вкус реальной независимости был ей незнаком. Будет ли и дальше развиваться армянская независимость, станет известно 7 июня. Пока что налицо предпосылки не самого лучшего для региона развития событий. Конечно, как жить и кого выбирать, Армении решать самой. Нас этот процесс интересует только с точки зрения его последствий. Сохранятся ли стабильность и мир?

Азербайджан делает все, чтобы не допустить дестабилизации региона и влияния на него нестабильности в соседних странах. Политика Ильхама Алиева уникальна. Несмотря на то, что вокруг нас идут войны, мы смогли сохранить стабильность, смогли правильно сориентироваться в этих процессах. Азербайджан как корабль, управляемый опытным капитаном, умело обходит рифы в 12-балльный шторм. Филигранная дипломатия нашего лидера позволила Азербайджану сохранить ровные отношения со всеми противоборствующими сторонами, не ущемить ничьи интересы и полностью обеспечить интересы собственные. Политика Ильхама Алиева - это образец истинно сбалансированной политики и реальной многовекторности. О балансе и многовекторности говорят многие, но не все понимают, что это такое и как реализовать такую политику. Чтобы сохранять баланс в сегодняшнем геополитическом хаосе, нужна мудрость, нужен опыт, а главное - лидер, способный держать ситуацию в своих руках.

Президент очень точно подметил, что ни у кого не было такой абсолютной Победы, какую сумел одержать Азербайджан . Вокруг нас идут войны, и никто не знает, когда и чем они закончатся, кто победит, а кто проиграет. Зато каждый говорит: победитель я.

И, знаете, в том хаосе, который творится на международной арене сегодня, у каждого своя правда. Представьте: ринг, идет боксерский поединок. Один боксер все время бьет другого, а тот только защищается. Понятно, что преимущество на стороне первого, но и слабый боец может говорить, что победил. Почему? Потому что не упал, хотя противник очень старался его свалить. То же самое мы наблюдаем на международной арене. Хотя поставленных целей США не достигли, они называют себя победителями, потому что нанесли Ирану огромный урон, который тому придется восполнять очень долго. Иран тоже называет себя победителем, потому что, получив многочисленные увечья, не упал.

Сегодня мы выстраиваем политику в другой плоскости. Когда-то центральное место занимало освобождение территорий. Теперь, когда территориальная целостность восстановлена, обеспечен полный суверенитет над всеми регионами страны, Баку поставил во главу угла выстраивание отношений с соседями, взаимодействие со всеми теми силами, которые могут так или иначе повлиять на процессы.

На фоне сегодняшних событий еще более четко и выпукло становится видна наша победа. Азербайджан показал пример чистой, абсолютной победы. Никто больше не ставит ее под сомнение. Еще два года назад дипломатов ряда западных стран трудно было увидеть даже в Шуше, а сегодня они посещают Ханкенди, знакомятся с его преображением, участвуют в мероприятиях на освобожденных землях. То есть наша победа не оставила больше ни у кого никаких вопросов. А у кого они еще остались, вынуждены считаться с большинством. Ставить под сомнение нашу победу сегодня в дипломатии даже, я бы сказал, плохой тон.

Но мы не расслабляемся. Мне очень нравится в политике Президента Ильхама Алиева то, что Азербайджан завсегда готов держать удар. Мы не расслабляемся, не почиваем на лаврах, не успокаиваемся, считая, что доказали свою силу и теперь можно не обращать внимания на вызовы. В тот момент, когда даже самая сильная страна расслабляется, она получает удар. И не только от равного по силе, но и от слабого противника.

Конечно, хотелось бы расслабиться, но мир так устроен, что это - большая роскошь.