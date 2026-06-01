В Иране отвергли информацию об отставке Пезешкиана

https://news.day.az/world/1838330.html
Он назвал распространяемую информацию о возможной отставке главы государства безосновательной и связал ее с деятельностью зарубежных СМИ.
Ранее телеканал Iran International сообщил о том, что президент Ирана Масуд Пезешкиан подал в отставку в связи с тем, что ключевые сферы государственной власти перешли под полный контроль командиров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
