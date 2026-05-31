Природные жемчужины Аргентины - ВИДЕО
Ла Йесера - одна из самых фотогеничных точек природного заповедника Кебрада-де-лас-Кончас в аргентинской провинции Сальта.
Как передает Day.Az, видео заповедника широко распространилось в сети.
Скалы здесь отличаются необычной слоистой структурой. В их окраске можно увидеть переходы от насыщенного красного до охристого, желтого и почти белого оттенков.
