В Швеции отметили День независимости Азербайджана

В шведском городе Гётеборг состоялось мероприятие, посвященное 28 Мая - Дню независимости Азербайджана, которое было организовано Азербайджанским Карабахским центром при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступившая на мероприятии координатор Координационного совета азербайджанцев Швеции по Гётеборгу, руководитель Азербайджанского Карабахского центра Ульвия Наджафова поздравила азербайджанский народ с 28 Мая - Днем независимости. Она рассказала о значении азербайджанской государственности и роли наших соотечественников, проживающих за рубежом, в сохранении и популяризации национальных ценностей.

Выступивший на мероприятии наш соотечественник из Южного Азербайджана Эльдар Гарадаглы поздравил участников с Днем независимости, подчеркнул историческое значение независимости Азербайджана для нашего народа и выступил с посланиями о единстве и солидарности.

Мероприятие, организованное под открытым небом в центре города, вызвало большой интерес у местных жителей и гостей из различных стран. Участникам мероприятия была предоставлена информация об истории Азербайджанской Демократической Республики, традициях государственности и значении 28 Мая - Дня независимости, были распространены информационные брошюры, подготовленные на шведском языке.

В художественной части мероприятия национальные танцы в исполнении танцевального коллектива "Харыбюльбюль" были встречены участниками с большим интересом и аплодисментами. Юные участники мероприятия прочитали стихи, посвященные Азербайджану и нашим национально-духовным ценностям. В рамках мероприятия был установлен презентационный стенд, отражающий богатую историю и культурное наследие Азербайджана, где были представлены национальная символика, печатные издания и различные материалы, знакомящие с нашей страной.