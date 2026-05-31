Во Франции продолжаются беспорядки после финала ЛЧ

Во Франции вспыхнули массовые беспорядки после победы ПСЖ над "Арсеналом" в серии пенальти в финале Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на Sky News, министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил о задержании 780 человек по всей стране, из них 480 - в Париже. В ходе столкновений пострадали 57 сотрудников полиции.

По данным источника, празднование победы болельщиков ПСЖ в ряде городов сопровождалось беспорядками, поджогами автомобилей, повреждением магазинов и сопротивлением полиции.

Французские власти усилили меры безопасности в Париже. Для поддержания порядка в столице были задействованы 5 780 полицейских и жандармов, а также 2 500 пожарных.

