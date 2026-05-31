В турецкой провинции Денизли произошла крупная авария с участием пассажирского автобуса.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, ДТП произошло около 01:40 на автомагистрали Айдын-Денизли в районе Тырказ. Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Измир-Анталья, под управлением 50-летнего Мустафы Февзи Мердина потерял управление и врезался в дорожное ограждение. После столкновения транспортное средство загорелось.

На место происшествия были направлены бригады скорой помощи, сотрудники AFAD, UMKE, полиции, жандармерии и пожарные расчеты.

По предварительным данным, в результате пожара погибли 8 человек, в том числе один ребенок. Еще 33 человека получили ранения и были доставлены в больницы.

Сообщается, что в автобусе находились 37 пассажиров и 3 члена экипажа.