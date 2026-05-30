Швейцария обыграла Норвегию и вышла в финал ЧМ-2026

Сегодня, 30 мая, в Цюрихе, Швейцария, завершился матч 1/2 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Норвегии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, победу в игре, проходившей на стадионе "Свисс Лайф-Арена", одержали швейцарские хоккеисты со счетом 6:0. Таким образом, Швейцария вышла в финал турнира.

На 18-й минуте нападающий сборной Швейцарии Кристоф Берчи забил первый гол. На 25-й минуте форвард Денис Мальгин удвоил преимущество швейцарцев. На 33-й минуте нападающий Кен Егер забросил третью шайбу швейцарской команды. На 37-й минуте форвард Дамьен Риа укрепил преимущество Швейцарии. На 45-й минуте нападающий Нико Хишир забил пятый гол швейцарцев. На 58-й минуте швейцарский форвард Тео Рошетт довел счёт до разгромного - 6:0.

Турнир проходит в двух швейцарских городах, Цюрихе и Фрибуре, с 15 по 31 мая. В финале швейцарцы встретятся с победителем пары Канада - Финляндия.