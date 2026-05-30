Баку меняет код города

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Города растут. Но лишь немногие решаются переосмыслить себя - и это принципиально разные процессы. Первый измеряется квадратными метрами, второй меняет само ощущение от жизни в пространстве. Баку сегодня делает второе: целенаправленно, последовательно и с той решимостью, которая отличает стратегический выбор от косметического ремонта.

Решение материализуется прямо сейчас - в разметке пешеходных маршрутов, в ликвидации парковочных карманов, в возвращении тротуара человеку. Вдоль фасадов XIX века, вдоль зданий, которые помнят время, когда Баку был одним из богатейших и космополитичных городов планеты, прокладывается новая логика городского пространства. От приоритета автомобиля - к приоритету человека. От транзитной среды - к среде обитания.

Это не локальный градостроительный эксперимент и не предвыборное благоустройство. Это - код города. И Баку его переписывает.

Большинство великих европейских городов прошли через автомобильный соблазн и заплатили за него сполна. В 1950-70-е годы по всему западному миру прокатилась волна "модернизации": исторические центры вскрывали ради магистралей, тротуары сужали ради парковок, площади превращали в развязки. Логика была железной: автомобиль - символ прогресса, и город должен ему служить.

Последствия оказались катастрофическими - только осознание пришло спустя десятилетия. Загрязнение воздуха, транспортный шум, рост смертности от ДТП, деградация уличной торговли, опустение исторических кварталов, разрыв городской ткани - все это стало ценой, которую города платили за иллюзию скорости. По данным Европейского агентства по окружающей среде, автотранспорт обеспечивает около 27% всех выбросов CO₂ в городах ЕС - больше, чем промышленность. ВОЗ фиксирует: загрязнение воздуха от транспорта ежегодно уносит более 300 тысяч жизней только в Европе. Это не статистика - это цена конкретных градостроительных решений.

Разворот начался в 1960-е - сначала робко, потом все увереннее. Копенгаген перекрыл Строгет в 1962 году, превратив главную торговую улицу в пешеходную зону. Амстердам начал сужать автомобильные полосы в 1970-е. Барселона запустила проект Superblocks в 2016 году. Осло к 2019 году убрала почти все парковки из центра. Париж при мэре Идальго последовательно ликвидирует автомобильные полосы на набережных Сены и вводит велоинфраструктуру по всему городу. Это не мода и не политика - это накопленное знание о том, как работает живой город.

Баку входит в этот процесс в принципиально иной момент: не методом проб и дорогостоящих ошибок, а имея перед глазами полвека мирового опыта. С четкими ориентирами, задокументированными прецедентами и политической волей, достаточной для системных, а не точечных решений. Это редкое стечение обстоятельств - и глупо им не воспользоваться.

Координационный совет по транспорту принял решение о переводе в пешеходный режим улиц Алимардана Топчубашова, Льва Толстого, Юсифа Мамедалиева, Расула Рзы и Хагани. Незадолго до этого пешеходной стала улица Ислама Сафарли - ось, соединяющая площадь Фонтанов и Зимний парк. В результате реализации проекта в центре Баку сформируются два самостоятельных непрерывных пешеходных маршрута: от сада Хагани до Зимнего парка и до Центрального парка.

Важно понимать, что речь идет не просто о закрытии улиц для машин. Это создание связной пешеходной сети - именно той инфраструктуры, которая в урбанистике называется "pedestrian shed": зоны, внутри которой человек может передвигаться пешком комфортно и без пересечений с автомобильными потоками. Два независимых маршрута, охватывающих исторический центр, создают именно такую сеть - протяженность пешеходной инфраструктуры за пределами Ичеришехер вырастет кратно.

Парковочные места перенесут на пересекающиеся улицы - с сохранением доступности для жильцов и сервисных служб. Это принципиальная деталь: пешеходизация в лучших мировых практиках никогда не означает полного отказа от автомобильной доступности. Она означает ее переустройство - так, чтобы автомобиль оставался инструментом, а не хозяином пространства.

Чтобы понять, почему эти конкретные улицы - не просто маршруты, а символ, нужно вспомнить, чем был Баку сто двадцать лет назад.

На рубеже XIX-XX веков Баку переживал нефтяной бум, сопоставимый разве что с тем, что происходило в Техасе или Саудовской Аравии позднее. Город был третьим по объему нефтедобычи в мире - здесь добывалось почти половина мировой нефти. Сюда стекались капиталы, архитекторы, инженеры и предприниматели со всей Европы. Нобели, Ротшильды, Тагиевы, Мусабековы - имена, вписанные в историю мировой нефтяной промышленности, - строили здесь дворцы, доходные дома, общественные здания.

Архитектура той эпохи, сохранившаяся на улицах Топчубашова, Толстого и Хагани - это венский сецессион, французский классицизм, восточный орнамент, итальянское необарокко и азербайджанский модерн, сплавленные в уникальный городской стиль, который не имеет точного аналога нигде в мире. Каждый фасад - это архитектурный документ эпохи, когда Баку был не региональным центром, а городом глобального масштаба.

И все это десятилетиями было буквально задавлено автомобильным потоком. Тротуар шириной в метр-полтора, плотный трафик вплотную к бордюру, шум, выхлопы, постоянное давление толпы и машин - в таких условиях человек физически не мог остановиться, поднять голову и посмотреть на то, что над ним. Здания существовали как декорация для транспортного коридора, а не как архитектурная среда для жизни.

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) прямо формулирует этот парадокс: именно из-за интенсивного автомобильного движения жители и гости города не могли полноценно знакомиться с историческими памятниками. Это честное признание. И одновременно - точная диагностика того, что нужно исправить.

Пешеходизация этих улиц - не ностальгия и не консервация. Это возвращение архитектуры городу. Впервые за полвека человек сможет пройти по улице Топчубашова, не сжимаясь у стены, чтобы пропустить машину. Сможет остановиться у парадного входа особняка нефтяного барона и рассмотреть лепнину. Сможет почувствовать масштаб пространства, которое архитектор закладывал именно для пешехода - не для водителя, смотрящего в зеркало заднего вида.

Скептики традиционно задают один вопрос: не задушит ли пешеходизация торговлю, лишив покупателей возможности припарковаться у магазина? Ответ на этот вопрос был получен еще в 1960-е - и с тех пор воспроизводится в каждом новом случае с поразительным постоянством.

Когда Копенгаген перекрыл Строгет в 1962 году, местные торговцы предсказывали катастрофу. Через пять лет розничный товарооборот вырос на 35-40% - об этом писал Ян Гейл, чьи исследования стали основой современной урбанистики. Логика проста: пешеход, идущий мимо витрины, с несравнимо большей вероятностью зайдет в магазин, чем водитель, проезжающий мимо на скорости 40 км/ч. Пешеход видит, останавливается, принимает импульсивные решения. Водитель едет к конкретной цели.

Венский Марияхильферштрассе - один из главных торговых коридоров австрийской столицы - после пешеходной реконструкции в 2015 году зафиксировал прирост пешеходного трафика на 40% и рост выручки торговых точек на 20-25%. При этом опасения о потере автомобильного трафика не подтвердились: большинство покупателей и до реконструкции добирались на общественном транспорте.

Барселонский проект Superblocks, ограничивший движение автотранспорта внутри жилых кварталов, дал не только экономический, но и измеримый социальный результат: транспортный шум снизился на 6 дБ, количество ДТП сократилось на треть, а уровень физической активности жителей вырос. Это прямая связь между устройством городской среды и здоровьем людей.

Стокгольм, введший плату за въезд в центр в 2006 году, немедленно получил снижение трафика на 20% и рост скорости движения общественного транспорта. Побочный эффект - рост пешеходного трафика на центральных улицах и оживление уличной торговли. Осло, убравший почти все парковки из центра к 2019 году, превратил бывшие парковочные пространства в скверы, веломаршруты и уличные кафе - и получил рост туристического трафика в историческом центре.

Паттерн везде один и тот же: освобождение пространства от автомобиля не опустошает улицы. Оно наполняет их людьми. А люди - это экономика.

Пешеходизация центра - это не только качество жизни горожан. Это экономика туризма, и здесь цифры говорят еще убедительнее.

Согласно исследованиям UN Tourism (бывшей UNWTO), туристы, пешком передвигающиеся по историческим центрам, тратят в среднем на 23-28% больше, чем транзитные посетители, перемещающиеся на автомобиле или туристическом автобусе.

Механизм предельно понятен. Турист, идущий пешком, видит вывески ресторанов и заходит поесть. Видит галерею и заходит посмотреть. Видит сувенирную лавку и покупает. Садится в уличное кафе не потому, что планировал, а потому что мимо приятно проходить. Это то, что урбанисты называют "экономикой случайных встреч" - и она работает только в пешеходной среде.

Два новых пешеходных маршрута, соединяющих площадь Фонтанов с Зимним и Центральным парками, создадут именно такую среду вдоль улиц с лучшим архитектурным наследием города. Турист, который сегодня добирается от площади Фонтанов до Ичеришехер на такси, завтра пройдет этот путь пешком и потратит деньги в каждой точке маршрута. Это не лирика. Это туристический доход, прямо конвертируемый в поступления для малого и среднего бизнеса исторического центра.

Репутация города - не метафора. Это валюта с вполне конкретным обменным курсом.

Инвестиции в пешеходную инфраструктуру долго воспринимались как затраты - расходная статья бюджета на "благоустройство". Современная экономическая наука эту логику перевернула.

Мировой банк в докладе "Устойчивое городское развитие в странах с развивающейся экономикой" (2022) фиксирует: инвестиции в пешеходную и общественно-транспортную инфраструктуру генерируют мультипликатор экономической активности от 1,3 до 2,1. Иными словами, каждый вложенный доллар производит от 1,30 до 2,10 доллара добавленной стоимости в городской экономике. Это выше, чем мультипликатор большинства инфраструктурных вложений в дорожное строительство.

Механизм роста хорошо изучен. Пешеходная среда повышает стоимость недвижимости в прилегающих кварталах - а это расширение налоговой базы. Она увеличивает оборот розничной торговли - а это налоги на прибыль. Она привлекает туристов - а это доходы гостиничного и ресторанного бизнеса. Она снижает расходы на здравоохранение - потому что физически активное население реже болеет. Она сокращает расходы на дорожное строительство и содержание - потому что меньше автомобилей означает меньше нагрузки на дорожное покрытие.

Все эти эффекты накладываются друг на друга и дают тот самый мультипликатор, который Мировой банк зафиксировал в 80 городах на пяти континентах. Это не теория - это измеренная реальность.

Столица нефтяного государства в эпоху давления на диверсификацию экономики ищет новые точки роста. Туризм, деловой трафик, привлечение международных мероприятий, развитие сектора услуг - все это требует города, конкурентоспособного по качеству городской среды. Пешеходизация исторического центра - это не статья расходов. Это инвестиция в конкурентоспособность.

Ян Гейл в "Городах для людей" - книге, ставшей настольной для градостроителей от Нью-Йорка до Сингапура, - формулировал это так: "Хорошие города создаются слой за слоем. Сначала пешеходный слой. Потом велосипедный. Потом общественный транспорт. Автомобиль занимает то пространство, которое останется". Этот принцип кажется контринтуитивным только до тех пор, пока не видишь, как он работает на практике.

Пешеходные улицы - не изолированный проект. Они часть системы, которую Баку выстраивает последовательно: расширение метро с двумя новыми строящимися линиями, развитие автобусной сети, охватывающей сегодня порядка 5 миллионов пассажиропоездок в сутки, формирование связной пешеходной инфраструктуры в центре. Каждый элемент усиливает другой.

Метро доставляет пассажира в центр. Автобус - к узловой точке. Пешеходная улица - становится финальным и самым приятным отрезком маршрута. Именно так устроены города, которые мы называем комфортными для жизни: не как набор разрозненных инфраструктур, а как единая мобильная экосистема, где каждый вид передвижения занимает свое место.

Баку укладывает эти слои. Не одновременно - это невозможно. Но последовательно, в логике, которая видна уже сейчас.

Улица Ислама Сафарли уже стала пешеходной. AYNA фиксирует: горожане приняли это с энтузиазмом. Это важный сигнал - потому что именно первый опыт пешеходизации всегда вызывает наибольшее сопротивление. Водители опасаются потерять маршруты, торговцы - покупателей, жители - привычный уклад. Когда этого не происходит - когда улица оживает, когда люди начинают в ней проводить время, а не только проходить сквозь нее - общественный запрос на продолжение только растет.

Пять новых улиц - Топчубашова, Толстого, Мамедалиева, Расула Рзы, Хагани - ждут своей очереди. Это не будущее в отдаленной перспективе. Это ближайшие месяцы.

Показательна сама география преобразований: речь идет о сердце исторического Баку, о кварталах, где плотность архитектурного наследия максимальна, а потенциал пешеходной жизни - наиболее высок. Это не случайный выбор. Это понимание того, где пешеходизация даст наибольший эффект - и быстрее всего сформирует новую норму городского поведения.

Города не меняются в одночасье. Они меняются решениями - каждое из которых делает следующее решение чуть проще, чуть очевиднее, чуть неизбежнее. Когда Копенгаген перекрыл Строгет, никто не мог предположить, что через шестьдесят лет пешеходная сеть охватит почти весь центр города. Но именно то первое решение 1962 года сделало все последующие возможными.

Баку принимает свои решения. Улица Сафарли стала первой. За ней - пять следующих. За ними - логика, которую уже не остановить.

Потому что города, однажды почувствовавшие вкус пешеходного пространства, назад не возвращаются. Никогда.