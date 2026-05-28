Войны новой эпохи: как технологии меняют мировую систему безопасности

Автор: Фарид Бахшалиев, заместитель директора АМИ Trend

Мировая система безопасности переживает одну из самых глубоких трансформационных преобразований со времен окончания Второй мировой войны, которая, кстати говоря, до сих пор на слуху, не взирая ни на какие, так называемые политические спекуляции, то бишь позиции сторон некогда праздновавшие общую победу, а ныне пытающиеся навешать ярлыки несправедливости друг на друга. Как говорится, увы, у каждого своя правда, а теперь, меньше патетики и лирики, которые так важны в нашей циничной среде, но, к сожалению приобретает новую оболочку и воспринимается как слабость.

Современные конфликты все меньше напоминают классические войны XX века с четкими линиями фронта, масштабными танковыми сражениями и формальными объявлениями войны. На смену им приходит иной тип противостояния - гибридный, технологический и многослойный, в котором решающую роль играют не только вооруженные силы, но и данные, алгоритмы, спутниковые системы, экономические санкции, кибератаки и информационно-манипулятивные тактические операции.

Современные конфликты - от Украины и Ближнего Востока до напряженности вокруг Тайваня - демонстрируют, что давление на государства может осуществляться без прямого военного вторжения. Экономические ограничения способны дестабилизировать финансовые системы, кибератаки - выводить из строя критическую инфраструктуру, а информационные кампании - влиять на общественные настроения и политическую стабильность не менее эффективно, чем традиционные военные действия.

Главной особенностью войн новой эпохи становится их гибридный характер. Современное противостояние представляет собой сочетание военных, экономических, технологических и информационных инструментов. Граница между миром и войной становится все более размытой: государства находятся в состоянии постоянной конкуренции даже при отсутствии открытых боевых действий. Санкции, торговые ограничения, борьба за технологии и контроль над информационными потоками становятся частью единой системы глобального давления.

Одним из наиболее заметных символов новой войны стали беспилотные технологии. Дроны существенно изменили характер боевых действий. Если ранее, высокоточное оружие оставалось прерогативой ограниченного числа государств, то сегодня, относительно недорогие беспилотные системы способны наносить значительный урон даже хорошо защищенным объектам. Опыт конфликтов последних лет показал, что беспилотники перестали быть вспомогательным инструментом и стали одним из ключевых элементов современного поля боя.

Широкое распространение получили FPV-дроны, разведывательные системы и полуавтономные платформы. Война постепенно превращается в технологическое противостояние, где скорость обработки информации, качество разведданных и способность к быстрой адаптации оказываются не менее важными, чем численное превосходство. Все чаще решающее значение имеет не количество вооружений, а способность интегрировать спутниковую разведку, беспилотные системы и цифровые средства управления в единую сеть.

Следующим этапом этой трансформации становится использование алгоритмов и систем машинного анализа данных. Такие технологии уже применяются для обработки разведывательной информации, поддержки принятия решений и управления беспилотными системами. В перспективе это может привести к появлению все более автономных комплексов, способных выполнять отдельные задачи без постоянного участия человека.

Это развитие вызывает серьезные дискуссии в международной политике. Эксперты отмечают, что гонка технологий в этой сфере может приобрести масштаб, сопоставимый с ядерным соперничеством прошлого века. При этом, ключевое отличие заключается в скорости распространения технологий и сложности их международного контроля.

Не менее важным направлением современных конфликтов становится киберпространство. Современные государства критически зависят от цифровой инфраструктуры - банковских систем, энергетических сетей, коммуникаций, логистики и облачных сервисов. В результате, киберпространство превращается в полноценный театр военных действий. Атаки на цифровые системы могут приводить к последствиям, сопоставимым с традиционными военными ударами.

Особенность кибервойн заключается в сложности определения источника атаки, это затрудняет формирование механизмов международного сдерживания и ответных действий. Кроме того, кибероперации позволяют наносить ущерб без формального нарушения границ и без применения традиционных вооруженных сил.

Параллельно, возрастает значение информационного противостояния. Контроль над общественным восприятием становится самостоятельным стратегическим ресурсом. Социальные сети, цифровые платформы и алгоритмы распространения информации позволяют влиять на общественные настроения, политические процессы и международный имидж государств. Информационная среда превращается в постоянное поле конкуренции за внимание и интерпретацию событий.

В современных конфликтах государства стремятся не только к военному успеху, но и к доминированию в информационном пространстве. По этой причине работа с медиа, цифровыми нарративами и общественным мнением становится неотъемлемой частью стратегического планирования.

Одновременно, усиливается роль экономических инструментов. Санкции, ограничения на экспорт технологий, финансовые блокировки и контроль над цепочками поставок становятся важным элементом международного давления. Экономика фактически превращается в продолжение политики и конфликта другими средствами.

Особенно это заметно на фоне технологического соперничества крупнейших держав, где борьба за полупроводники, искусственный интеллект и высокие технологии становится ключевым фактором глобальной конкуренции. Экономическое противостояние постепенно смещается в сферу цифровой экономики и технологического лидерства.

В этих условиях глобальная безопасность все сильнее зависит от технологий. Контроль над микрочипами, спутниковыми системами, дата-центрами и цифровыми платформами приобретает значение, сопоставимое с контролем над энергетическими ресурсами в прошлом.

Это формирует новую модель мирового порядка, в которой технологическое превосходство становится главным источником силы. Государства стремятся к цифровому суверенитету, развитию собственных технологических экосистем и снижению зависимости от внешних центров влияния. Мир постепенно движется к фрагментации глобального цифрового пространства и усилению технологического национализма.

Однако вместе с этим возрастают и риски. Чем сильнее мировая система зависит от технологий, тем более уязвимой она становится. Ошибки алгоритмов, масштабные кибератаки или сбои в работе спутниковых систем способны вызвать последствия глобального масштаба. В условиях высокой взаимозависимости даже локальные кризисы могут быстро перерасти в международные.

Войны новой эпохи отличаются тем, что они редко имеют четкие границы начала и завершения. Конфликт становится постоянным состоянием международной системы. Государства одновременно конкурируют в военной, экономической, технологической и информационной сферах. В таких условиях безопасность требует не только военной мощи, но и технологической устойчивости, цифровой независимости и способности к быстрой адаптации.

Таким образом, современное понимание войны выходит далеко за пределы традиционного поля боя. Оно охватывает экономику, технологии, информацию и глобальные сети взаимодействия. И в этой новой реальности решающее значение получает не только сила, но и способность эффективно управлять сложностью современного мира.

Отечественная война Азербайджана, в отличие от ряда современных конфликтов, считается примером борьбы, основанной на международном праве и направленной на восстановление территориальной целостности. Эта война стала важным опытом, отразившим природу новой эпохи не только в военном, но и в политическом, дипломатическом и технологическом плане. Азербайджан продемонстрировал пример того, что называется настоящей войной, вдохновленной моральным равновесием, ведущейся по воле Всевышнего, с согласия семьи и общества. Необходимо без угрызений совести сказать, что карабахская война справедлива и морально оправдана, в отличие от той картины, которую мы наблюдаем сегодня в мире.