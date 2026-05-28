Казахстан, Азербайджан и Турция развивают волонтерское движение

В Посольстве Республики Казахстан в Азербайджанe состоялся Международный форум на тему "Вклад женщин-волонтеров в развитие Азербайджана, Казахстана и Турции". Организаторами мероприятия выступили Международный женский клуб города Баку и Посольство Казахстана в Азербайджане.

Как передает Day.Az, в мероприятии приняли участие известные общественные деятели, женщины-предприниматели, представители госорганов, неправительственных организаций и дипломатического корпуса.

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель подчеркнул, что форум приурочен ко Дню независимости Азербайджанской Республики и Году добровольцев. 2026 год был объявлен ООН Международным годом добровольцев во имя устойчивого развития по инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. А. Байель также отметил, что современное волонтерство в казахском обществе берет свое начало с древней традиции взаимопомощи - Асар.

Председатель Парламентского комитета по делам семьи, женщин и детей Азербайджана Хиджран Гусейнова рассказала об истории зарождения женского активизма в Азербайджане и современных мерах поддержки женщин. Посол Мексики в Азербайджане Мария Виктория Ромеро Кабальеро выразила поддержку инициативам по освещению женского волонтерства в странах, представленных на форуме.

Супруга Посла Турции в Азербайджане Зёхрэ Акгюн, ввиду своего опыта работы в качестве педиатра, выступила с презентацией о важности раннего диагностирования аутизма среди детей, предоставления возможностей обучения вместе со сверстниками в дружелюбной и социальной среде, а также поделилась опытом Турции в данной сфере.

В ходе мероприятия спикеры из Казахстана, Азербайджана, Турции, Молдовы и США выступили с презентациями, освещающими роль женщин-волонтеров в современном обществе.

Президент Международного женского клуба города Баку Асемгуль Байель, директор Колледжа услуг и туризма Акимата Астаны Салтанат Басыгараева, руководитель департамента развития волонтерского движения Центра молодежных ресурсов "Астана Жастары" Эльвира Есмуханова рассказали об опыте и успехах волонтерского движения в Казахстане. Основатель и президент "Sky Line Partners" Айтен Ширинова, председатель кооператива агрокультурного развития Çeşme Йешим Тюзюн Юксель и другие выступавшие рассказали о перспективах, трудностях и стратегических направлениях развития женского волонтерства.

В результате форума участники договорились о сотрудничестве в сфере продвижения женских гражданских инициатив и реализации совместных проектов на тюркском пространстве.

На мероприятии также выступили заслуженные артисты Азербайджанской Республики Фергана Гасымова, Гюльянаг и Гюльяз Маммадовы, а также дети с особенностями развития.

Международный женский клуб города Баку - это неправительственная некоммерческая организация, основанная в 1994 году. За свою 32-летнюю историю существования клуб провел большое количество культурных, благотворительных, просветительских мероприятий, последним из которых стала весенняя благотворительная ярмарка в Баку в апреле 2026 года.