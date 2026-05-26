Митинг у здания парламента Грузии

Несколько тысяч сторонников оппозиции проводят антиправительственный митинг в Тбилиси у здания парламента.

Как сообщает Day.Az, участники демонстрации дошли до парламента пешком от первого корпуса Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили, расположенного в нескольких километрах. Митингующие в руках держат флаги Грузии, ЕС, США, а также транспаранты с требованием помиловать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

В шествии участвует и бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Обстановка у законодательного органа спокойная. По периметру парламента расположены усиленные наряды полиции. Стражи порядка дежурят и во дворе парламента во избежание провокаций. Проспект Руставели, на котором находится здание законодательного органа, полностью перекрыт.