Казахстанец готовился к турниру UFC в Баку в горах Осетии

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев поделился ожиданиями от предстоящего поединка против американца Чарльза Джонсона на турнире UFC Fight Night в Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на YouTube-канал Namys Fighting, спортсмен рассказал о подготовке к бою и отметил, что уже скоро отправится в Азербайджан.

"Джонсон - непростой и очень опытный боец. Он часто встречает новичков, дрался с бойцами из топ-15. Недооценивать его нельзя, будем максимально стараться показать все, что умеем. Самая главная цель - победить досрочно. Думаю, победа над Джонсоном приблизит меня к титулу", - заявил Алмабаев.

Боец также рассказал о тренировочном процессе перед турниром.

"Готовились в горах Осетии, потом здесь, а теперь третьего числа улетаем в Баку", - отметил казахстанец.

Поединок между Асу Алмабаевым и Чарльзом Джонсоном пройдет 27 июня на турнире UFC Fight Night 280 в Баку.

35-летний американец занимает 14-е место в рейтинге UFC в наилегчайшем весе.

Джонсон известен тем, что ранее нанес первые поражения в карьере сразу двум казахстанским бойцам UFC - Жалгасу Жумагулову и Азату Максуму.

Напомним, главным событием турнира UFC в Баку станет бой азербайджанца Рафаэля Физиева против мексиканца Мануэля Торреса.