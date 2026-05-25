Президент Ильхам Алиев: Различия между селом и городом должны быть сокращены по любым направлениям

Вопрос урбанизации, то есть оттока населения из сел в города нашел свое отражение и в дискуссиях на прошедшем недавно в Баку Всемирном форуме городов. Эта негативная тенденция характерна не только для нашей страны, но и для всех стран.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном вопросам сельского хозяйства.

Отметив, что некоторые страны не могут найти возможность для решения данного вопроса или же не могут разработать правильную стратегию, глава государства подчеркнул: "Мы же должны сделать так, чтобы начался процесс возвращения не из сел в города, а из городов в села. Для этого, разумеется, должны быть сокращены различия между селом и городом по любым направлениям".