Завтра процесс электронного перевода учащихся будет временно приостановлен.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию, с 18:00 26 мая процесс электронного перевода учащихся на второе полугодие 2025-2026 учебного года будет временно остановлен.

До 15:00 5 июня 2026 года по подтвержденным заявкам необходимо представить соответствующие документы в общеобразовательные учреждения. Заявки и очереди, не завершенные до указанной даты, будут автоматически аннулированы системой.

Отметим, что процесс электронного перевода учащихся осуществляется через электронную систему sy.edu.az.