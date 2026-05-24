Фис снялся с "Ролан Гаррос"
Французский теннисист Артюр Фис, занимающий 19-е место в рейтинге ATP, заявил, что из-за травмы вынужден сняться с "Ролан Гаррос".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, открытый чемпионат Франции пройдет с 24 мая по 7 июня.
Фис заявил, что не хочет усугублять травму. Во второй половине 2025 года и начале 2026-го он проходил восстановление после повреждения спины.
Лучшим результатом 21-летнего Фиса на "Ролан Гаррос" был выход в третий круг в 2025 году.
