ЕБРР рассчитывает на расширение "зеленой" программы в городах Азербайджана

Второй по величине город Азербайджана Гянджа успешно разработал План действий "Зеленого города" и перешел к активной фазе реализации в рамках программы ЕБРР "Зеленые города". ЕБРР ожидает, что и другие азербайджанские города последуют этому примеру.

Как передает Day.Az, об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend директор ЕБРР, руководитель департамента энергетики Евразии (Турция, Кавказ, Центральная Азия и Монголия) Шуле Кылыч.

"История успеха Гянджи внушает нам уверенность, что и другие города последуют этому примеру по всему Азербайджану. Мы готовы и будем рады поддержать другие города в присоединении к нашей программе "Зеленые города", - сказала она.

Кылыч подчеркнула, что поддержка ЕБРР в Азербайджане выходит далеко за рамки городских проектов и охватывает возобновляемую энергетику и устойчивую инфраструктуру.

"Только в Азербайджане мы профинансировали более 1,2 гигаватта ветровой и солнечной генерации масштабных проектов и остаемся единственным многосторонним банком развития, который поддержал все такие проекты в стране", - отметила она.

Она добавила, что банк также оказал значительную техническую поддержку энергетическому сектору страны, включая аукционы в сфере возобновляемой энергии, запущенные на COP29 в Баку, реформы регулирования, интеграцию в сеть, разработку низкоуглеродного пути и поддержку стратегии зеленого водорода.

"Одним из наших главных преимуществ является то, что ЕБРР активно поддерживает развитие возобновляемых источников энергии и энергетической инфраструктуры как в странах Центральной Азии, так и в Европе. Поэтому мы хорошо позиционированы для работы через границы, оказывая поддержку на местах, помогая мобилизовать частный капитал вместе с нашими международными партнерами и финансируя устойчивую инфраструктуру для дальнейшей интеграции", - пояснила Кылыч.

Обсуждая интеграцию возобновляемой энергии в устаревающие городские сети, например, в Баку и Стамбуле, она подчеркнула, что это требует модернизации сетей, инвестиций в инфраструктуру передачи и распределения, внедрения технологий "умных сетей" и систем накопления энергии, а также улучшенных межсетевых соединений и управления сетями.

"ЕБРР играет важную роль в снижении рисков, связанных с этим крупномасштабным переходом. Помимо предоставления долгосрочного финансирования, мы поддерживаем такие проекты через реформы регулирования и техническую помощь, направленную на укрепление инвестиционной среды и повышение инвестиционной привлекательности", - отметила она.

Кылыч добавила, что банк тесно сотрудничает с правительствами, энергетическими компаниями, спонсорами и коммерческими кредиторами для привлечения частного сектора и повышения уверенности инвесторов в более чистых и устойчивых энергетических системах.

Касаясь освобожденных территорий Азербайджана, она подтвердила, что ЕБРР готовит новую программу совместно с Европейским союзом для поддержки внутренне перемещенных лиц, возвращающихся в Карабах.

"Банк в настоящее время работает с Европейским союзом над программой поддержки внутренне перемещенных лиц, возвращающихся в Карабах, путем создания устойчивых экономических возможностей для них. Это будет включать поддержку частного сектора и развитие навыков", - сказала Кылыч.

"Программа находится на стадии подготовки. И Бакинский офис скоро сможет предоставить больше информации об этом", - добавила она.

Кылыч также обсудила работу банка в Центральной Азии, отметив, что ЕБРР является крупнейшим инвестором в возобновляемую энергетику региона, профинансировав более 6,5 гигаватта установленной мощности возобновляемых источников и мобилизовав 4,2 миллиарда евро для энергетического сектора.

"Банк применяет комплексный подход к поддержке энергетического перехода, инвестируя не только в возобновляемую энергию, но и в создание вспомогательной инфраструктуры, необходимой для интеграции в энергетическую систему, и поэтому приоритетно финансирует проекты по модернизации сетей и региональной инфраструктуры", - пояснила она.

Она отметила, что национальный оператор сети Казахстана KEGOC является партнером ЕБРР с 1990-х годов, и банк поддержал семь проектов, включая проект интеграции Западной зоны, соединяющий изолированную западную энергетическую зону с национальной сетью через более чем 600 километров высоковольтных линий электропередачи.

"В апреле 2026 года на Региональном экологическом саммите в Астане ЕБРР подписал меморандум о взаимопонимании с правительством Казахстана, объявив о платформе инвестиций в справедливый энергетический переход (QaJET). Ожидается, что платформа мобилизует до 20 миллиардов евро инвестиций для развертывания 10 гигаватт мощности возобновляемой энергии к 2035 году", - сказала Кылыч.

По ее словам, ЕБРР уже профинансировал первый проект QaJET - одногигаваттный ветровой проект Mirny, разработанный TotalEnergies и местными партнерами, включая аккумулятор на 300 мегаватт.

"Мы сразу приступили к работе в рамках QaJET и профинансировали его первый проект, одногигаваттный Mirny Wind, с 300-мегаваттным аккумулятором на 600 мегаватт-часов, разработанным TotalEnergies вместе с местными партнерами, для чего банк мобилизовал около 550 миллионов долларов США", - сказала она.

"Включение аккумуляторного компонента является критическим элементом для обеспечения устойчивой интеграции проекта в энергетическую систему Казахстана", - добавила Кылыч.

Говоря об Узбекистане, она отметила, что ЕБРР поддерживает расширение возобновляемой энергетики в стране через инвестиции в инфраструктуру передачи и сотрудничество с Национальной электрической сетью Узбекистана (NEGU).

"Мы профинансировали высоковольтные линии передачи протяженностью в несколько сотен километров, а также крупные подстанции, соединяющие новую ветровую и солнечную генерацию в удаленных районах с центральной сетью. Мы также формируем сильный портфель новых сетевых проектов для дальнейшего расширения", - сказала она.

Кылыч также подчеркнула, что банк оказывает техническую помощь для укрепления корпоративного управления NEGU, улучшения реализации проектов и повышения способности управлять все более сложными энергетическими системами.