Экскурсионный автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья, пострадали 14 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла 23 мая в курортном городе Белдиби.

"Автобус с туристами наехал на препятствие, травмы получили 14 человек, все граждане России", - отметил наш собеседник.

Уточняется, что в результате инцидента никто не погиб. Пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивают как средней и легкой степени тяжести.