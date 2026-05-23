В Турции автобус с туристами попал в ДТП, есть пострадавшие
Экскурсионный автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья, пострадали 14 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла 23 мая в курортном городе Белдиби.
"Автобус с туристами наехал на препятствие, травмы получили 14 человек, все граждане России", - отметил наш собеседник.
Уточняется, что в результате инцидента никто не погиб. Пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивают как средней и легкой степени тяжести.
