В Индонезии показали вулкан с «фиолетовой лавой» - ВИДЕО
Вулкан Иджен на острове Ява в Индонезии привлекает туристов необычным природным явлением, которое нередко называют "фиолетовой лавой".
Как передает Day.Az, во время извержений вулкана из многочисленных трещин вырываются сернистые газы, воспламеняющиеся неоново-синим пламенем. В темное время суток это создает эффект светящейся лавы необычного оттенка.
Часть газов конденсируется в жидкую серу, которая стекает по склонам вулкана, усиливая впечатляющую картину.
