В Индонезии показали вулкан с «фиолетовой лавой»

Вулкан Иджен на острове Ява в Индонезии привлекает туристов необычным природным явлением, которое нередко называют "фиолетовой лавой".

Как передает Day.Az, во время извержений вулкана из многочисленных трещин вырываются сернистые газы, воспламеняющиеся неоново-синим пламенем. В темное время суток это создает эффект светящейся лавы необычного оттенка.

Часть газов конденсируется в жидкую серу, которая стекает по склонам вулкана, усиливая впечатляющую картину.