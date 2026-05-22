Бакинский призыв к действиям связывает доступность жилья с регулированием земельных рынков

"Бакинский призыв к действиям" (Baku Call to Action), ставший итоговым документом 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку, призывает к усилению государственного и местного управления земельными системами для решения проблемы роста стоимости жилья и спекуляций на рынке недвижимости, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

"Растущая урбанизация, усиливающееся влияние финансового сектора и слабые системы управления земельными ресурсами приводят к росту стоимости земли, спекуляциям с недвижимостью, пространственному неравенству и незащищенности прав владения. Мы призываем к усилению государственного и местного управления земельными системами посредством надлежащего регулирования земельных рынков, сдерживания спекуляций, а также налогообложения недвижимости, внедрения инклюзивного жилья, сборов за развитие и механизмов изъятия стоимости земли (land value capture), которые обеспечивают справедливый доступ к обустроенным и застрахованным от рисков земельным участкам", - говорится в документе.

Кроме того, в "Бакинском призыве к действиям" содержится обращение к законодательным и исполнительным органам власти с целью повышения подотчетности в земельной сфере.

"Мы обращаемся к парламентам и национальным ведомствам с призывом децентрализовать управление земельными ресурсами в пользу местных органов власти, а земельные институты, сообщества и участники процесса развития должны укрепить права на владение и механизмы защиты, одновременно продвигая инклюзивные и подотчетные системы управления земельными ресурсами", - отмечается в документе.

Отметим, что 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) прошла в Баку с 17 по 22 мая.

Форум, созванный UN-Habitat и соорганизованный правительством Азербайджана, проходил под темой "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения".

В рамках форума было проведено 579 сессий, а в рамках Urban Expo приняли участие 260 экспонентов, инноваторов и поставщиков решений. WUF13 собрал 11 глав государств, 9 высокопоставленных гостей, 88 министров и 76 заместителей министров, а также 130 мэров, наряду с представителями международных организаций, финансовых институтов, академического сообщества, гражданского общества и общественных инициатив.

Одним из ключевых итогов форума стала презентация "Бакинского призыва к действиям" - документа, подготовленного с участием заинтересованных сторон, включая организации гражданского общества, местные органы власти, практиков, исследователей и представителей сообществ. Документ, сформированный вокруг острой глобальной проблемы жилищного кризиса, призывает к обновлению политических обязательств в сфере обеспечения доступного жилья на основе человекоцентричного, инклюзивного и климатически устойчивого подхода, а также к укреплению многоуровневого управления, инвестиций и участия сообществ в решении жилищных вопросов.