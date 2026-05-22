Анаклаудия Россбах отметила рекордное количество участников на WUF13
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах на церемонии закрытия 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), проходящей в Баку.
"На форуме в Баку были представлены 67 тысяч участников из 176 стран, в том числе более 3 тысяч онлайн-участников. Это свидетельствует о формировании сильного и единого глобального месседжа относительно будущей жилищной повестки. С этой точки зрения мы находимся на решающем этапе. У нас нет больше выбора терять время и ждать", - подчеркнула она.
Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), организованного совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана.
В предыдущие дни WUF13 широко обсуждались вопросы глобального жилищного кризиса, построения безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к изменению климата, применения искусственного интеллекта в городском управлении, "зеленой" урбанизации и социального равенства.
Четвертый день WUF13 запомнился обширной программой мероприятий, посвященных урбанизации, изменению климата, инклюзивному городскому развитию, жилищной политике и устойчивому управлению. В этот день состоялись сессии на темы: "Трансформация неформальных поселений и трущоб", "Связь климата и жилья", "Голоса городов: Форум городов SPECA", "Жилищный опыт Азербайджана", "Города как игровая площадка", "Переосмысление культурного наследия и инклюзивная городская регенерация", "Чистый воздух", "Лица с инвалидностью", "Парламентарии", "Развитие управления отходами в соответствии с принципами циркулярной экономики" и "Развитие городского климатического наследия".
Одним из важных событий 4-го дня в рамках Форума городов SPECA (Специальная программа ООН для экономик стран Центральной Азии) стало официальное присоединение города Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума климатически жизнестойких умных городов SPECA". Этот шаг был оценен как значимое событие для расширения сотрудничества в области климатически устойчивого и инновационного городского развития в регионе SPECA.
Третий день форума запомнился дискуссиями о глобальном жилищном кризисе, формировании безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственном интеллекте и городском управлении, "зеленой" урбанизации, социальном равенстве и устойчивом транспорте. В этот день был подписан меморандум о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон. Документ подписали специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов и мэр Трабзона Ахмет Метин Генч.
В первые два дня форума состоялись министерская встреча, посвященная "Новой программе развития городов", Саммит лидеров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии, а также дискуссии высокого уровня по вопросам городского благополучия и глобального жилищного кризиса. В рамках WUF13 также состоялось открытие павильона города Мехико, что было расценено как важный шаг для расширения сотрудничества с Латиноамериканским регионом и подготовки к следующим форумам.
Форум, посвященный теме "Жилье для мира: безопасные и устойчивые города и общины", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития.
