Азербайджанские борцы взяли два золота на ЧЕ в Болгарии

Двое азербайджанских борцов завоевали золотые медали на чемпионате Европы по греко-римской борьбе среди спортсменов до 15 лет (U-15), который проходит в болгарском Самокове.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, первую награду высшей пробы в копилку сборной Азербайджана принес Гусейн Амрахлы, выступающий в весовой категории до 38 кг.

В финале азербайджанский борец уверенно победил представителя Эстонии Даниэля Самуэля со счетом 9:0.

Еще одно золото завоевал Паша Аслан (44 кг). В решающем поединке он одолел спортсмена из Армении Пашу Худояна со счетом 4:1 и стал чемпионом Европы.