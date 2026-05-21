Свыше 56 тысяч абитуриентов сдадут вступительный экзамен в воскресенье

В воскресенье пройдут вступительные экзамены в высшие учебные заведения по II и III группам специальностей для более 56 тысяч абитуриентов.

Как сообщает Day.Az, об этом распространил информацию Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Экзамены будут организованы в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Уджаре, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

С 15 мая участники могут распечатать "Пропуск на экзамен" на сайте Государственного экзаменационного центра.

В пропуске указаны дата экзамена, город (район), здание, аудитория, время начала, а также время прибытия абитуриента в экзаменационный корпус и другая информация.

Экзамен начнется в 10:00.

За 15 минут до начала - в 09:45 - пропускной режим завершится, и опоздавшие участники не будут допущены в здание экзамена.