Свыше 56 тысяч абитуриентов сдадут вступительный экзамен в воскресенье
В воскресенье пройдут вступительные экзамены в высшие учебные заведения по II и III группам специальностей для более 56 тысяч абитуриентов.
Как сообщает Day.Az, об этом распространил информацию Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
Экзамены будут организованы в Баку, Ханкенди, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшероне, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гёйчае, Уджаре, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.
С 15 мая участники могут распечатать "Пропуск на экзамен" на сайте Государственного экзаменационного центра.
В пропуске указаны дата экзамена, город (район), здание, аудитория, время начала, а также время прибытия абитуриента в экзаменационный корпус и другая информация.
Экзамен начнется в 10:00.
За 15 минут до начала - в 09:45 - пропускной режим завершится, и опоздавшие участники не будут допущены в здание экзамена.
