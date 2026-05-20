https://news.day.az/world/1836155.html Трамп может остаться на посту президента Американский лидер Дональд Трамп не исключил, что может оставаться на посту президента США до 2032 года. Как передает Day.Az, об этом он сказал в своем выступлении перед выпускниками Академии Береговой охраны США в штате Коннектикут. "Я буду здесь в 2028 году, а может, я буду здесь и в 2032 году. Я не знаю. Может, и буду", - сказал он.
Трамп может остаться на посту президента
Американский лидер Дональд Трамп не исключил, что может оставаться на посту президента США до 2032 года.
Как передает Day.Az, об этом он сказал в своем выступлении перед выпускниками Академии Береговой охраны США в штате Коннектикут.
"Я буду здесь в 2028 году, а может, я буду здесь и в 2032 году. Я не знаю. Может, и буду", - сказал он.
По закону второй срок Трампа на посту президента должен завершиться в январе 2029 года.
Напомним, что в США правление президента ограничивается двумя сроками в соответствии с 22-ой поправкой к Конституции, которая была принята в 1951 году.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре