Трамп может остаться на посту президента

Американский лидер Дональд Трамп не исключил, что может оставаться на посту президента США до 2032 года.

Как передает Day.Az, об этом он сказал в своем выступлении перед выпускниками Академии Береговой охраны США в штате Коннектикут.

"Я буду здесь в 2028 году, а может, я буду здесь и в 2032 году. Я не знаю. Может, и буду", - сказал он.

По закону второй срок Трампа на посту президента должен завершиться в январе 2029 года.

Напомним, что в США правление президента ограничивается двумя сроками в соответствии с 22-ой поправкой к Конституции, которая была принята в 1951 году.