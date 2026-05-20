Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

О, как же она умела! Эта злая, хитрая, себя на уме женщина с лицом учительницы физики из провинциального Темплина, с вечной улыбкой, которая никогда не достигала глаз, с голосом, от которого веяло скукой и безопасностью. Ангела Меркель. Бундесканцлерин. Мать нации. Спасительница Европы. Или, если сорвать с нее все эти позолоченные маски,- классический продукт восточногерманской системы, где предательство было нормой, а лояльность к власти - единственным билетом в жизнь. Недалекий, расчетливый, холодный прагматик, который превратил Германию в энергетического заложника Кремля, а Европу - в театр абсурда, где за кулисами всегда маячила тень Москвы.

Сколько раз мы слышали это лицемерное "wir schaffen das"? Сколько раз она выходила к микрофону с видом заботливой бабушки, а в это время ееполитика резала по живому? Меркель не была наивной. Она была циничной. И именно этот цинизм, прикрытый восточногерманской выдержкой, сделал ее одним из самых опасных политиков современности. Потому что она знала цену словам. И знала, когда их можно предавать.

Начнем с самого главного - с корней. Восточная Германия, ГДР, "Штази". Эта женщина выросла в системе, где каждый второй был информатором, а каждый первый - под колпаком. Ее отец, пастор, имел определенные привилегии, что уже само по себе в ГДР о многом говорило. Она сама в юности была активисткой FDJ - молодежной организации при СЕПГ. Конечно, официально она "не была членом", конечно, "внутренне сопротивлялась". Но факты упрямы. Ее первые шаги в политике после падения стены связаны с людьми, чьи имена позже всплыли в досье "Штази". Вольфганг Шнур, глава "Демократического пробуждения", ее первый покровитель, - доказанный информатор. Лотар де Мезьер, следующий, - тоже. И вот эта женщина, окруженная бывшими стукачами, вдруг становится "символом свободы". Ах, какое изумительно трогательное совпадение!

А теперь представьте: человек, выросший в тоталитарной системе, где ложь была воздухом, приходит к власти в объединенной Германии и начинает вести двойную игру с Москвой. Публично - критика, санкции, Минские договоренности. Приватно - бизнес, трубы, миллиарды. Один из бывших российских дипломатов прямо признавал: когда Меркель приезжала в Москву, на камеры она могла позволить себе жесткие фразы, но стоило двери закрыться, как на стол ложились уже готовые бизнес-проекты. "Давайте договариваться". И договаривались. До последнего кубометра.

"Nord Stream". Это не просто труба. Это памятник предательству Европы. При Меркель Германия довела зависимость от российского газа до абсурдных 55-60 процентов в отдельные годы. По данным "Bundesnetzagentur" и "Eurostat", в 2021 году, перед самым вторжением, Россия поставляла более половины немецкого газа. Меркель лично продвигала "Nord Stream 2", несмотря на яростное сопротивление Польши, Украины, Балтии и даже части собственных союзников. Она называла это "чисто коммерческим проектом". Коммерческим! Когда один из акционеров - "Газпром", а председатель совета директоров Nord Stream 1 - ее предшественник Герхард Шредер, который после ухода с поста канцлера уютно устроился на российской зарплате.

Шредер и сегодня, по сути, сидит на российской трубе. Роснефть, "Газпром", "Nord Stream". Миллионы евро в год. А Меркель? Она его публично критиковала для вида, но политику продолжала. В 2018 году, уже после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, она дала зеленый свет второй нитке. Результат? Когда Путин в 2022-м перекрыл вентиль, Германия оказалась на коленях. Промышленность в рецессии, счета за отопление взлетели в разы, инфляция ударила по простым немцам. По данным Destatis, в 2022-2023 годах немецкая экономика потеряла сотни миллиардов евро. А Меркель в своих мемуарах спокойно заявляет: "Я не жалею". Конечно. Ей-то что? Она уже на пенсии, с приличной пенсией и лекциями по 100 тысяч евро.

А двойная игра? О, это фирменный стиль Берлина. Германия веками мастерски жонглировала противоречиями. В свое время она поставляла оружие курдским формированиям, связанным с ПКК, - террористической организацией, которую сама же и запрещала. По данным различных отчетов, в 2014 году Берлин вооружал пешмерга, не особо заботясь, куда потом уйдет часть поставок. Одновременно на словах - "стратегическое партнерство с Турцией". Классика. Публично - ценности, приватно - интересы. Точно так же с Азербайджаном.

Германия, точнее, определенные круги в ней, давно ведет против Баку гибридную кампанию. Фонд Конрада Аденауэра - этот якобы "демократический" институт - ничем не отличается от "Русского дома". Те же методы: поддержка нужных НПО, блогеров, медиа-кампаний. Предоставление убежища лицам, которые потом льют грязь на Азербайджан в европейских СМИ. Швабе и компания, вопреки собственным законам о терроризме и экстремизме, дают трибуну и защиту тем, кто сеет ненависть. Это не случайность. Это политика. Германия, которая когда-то вооружала одну сторону, а говорила о мире с другой, теперь делает то же самое в Южном Кавказе. Только теперь это называется "поддержка гражданского общества".

Меркель сама - воплощение этой двойственности. Тихая, скромная, "научная". А на деле - человек, который закрывал глаза на реальные угрозы. Миграционный кризис 2015 года - миллион человек без контроля. "Wirschaffen das" обернулось хаосом, ростом преступности, АфД и трещинами в обществе. По данным BKA, число преступлений, связанных с мигрантами, резко выросло. Но для Меркель главное было сохранить образ "доброй Европы". Даже если эта Европа трещала по швам.

Она сравнивала прослушку от NSA со "Штази". Какое гадкое, липкое, примитивное лицемерие! Женщина, выросшая под колпаком восточногерманской тайной полиции, вдруг возмущается американскими спецслужбами. А вот когда дело касалось реальной угрозы от Кремля - молчала, торговала, договаривалась. В 2007 году Путин привел к ней на встречу собаку, зная, что она боится. Она потом вспоминала это с улыбкой. А он, вероятно, с удовлетворением. Потому что знал: эта женщина не опасна. Она удобна.

Меркель - не злодейка в черном плаще. Она хуже. Она серый кардинал прагматизма, который принес принципы в жертву сиюминутной выгоде. Недалекий в стратегическом смысле человек, потому что не видела дальше своего носа и немецкого экспорта. Гениальный тактик, но катастрофический стратег. Она оставила после себя Германию, зависимую от русского газа, Европу, расколотую, и мир, где диктаторы поняли: с Берлином можно договариваться. Всегда.

Теперь, когда агент "Штази" якобы на покое, а Европа горит, возникает ощущение дежавю. Похоже, потребность в таких, как она, никуда не делась. Только теперь маски стали тоньше, а ставки - выше. И пока мы не сорвем все эти маски до конца, история будет повторяться. Снова и снова. С новой канцлерин или без - но с тем же старым запахом восточногерманского компромисса.

Германия, проснись. Европа, оглянись. А вы, фрау Меркель, продолжайте улыбаться. Только теперь все видят, что за этой улыбкой. Ничего. Пустота. И тень "Штази".