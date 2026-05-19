Форвард "Кяпаза" стал самым молодым игроком сезона

В чемпионате Азербайджана определился самый молодой футболист, сыгравший в Премьер-лиге в сезоне-2025/26.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, это достижение принадлежит нападающему "Кяпаза" Раулю Исагову.

Молодой форвард дебютировал в матче 32-го тура против "Араз-Нахчывана", выйдя на поле на 81-й минуте встречи.

На момент дебюта Исагову было 16 лет и 162 дня.

Отметим, что "Кяпаз" уступил в гостях "Араз-Нахчывану" со счетом 0:2.