Ученые заметили на Солнце опасные пятна невероятных размеров

На обратной стороне Солнца появилась огромная группа пятен, которая может оказаться одной из самых опасных за последние годы. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Какая-то совершенно невероятных размеров группа солнечных пятен сформировалась на обратной стороне Солнца и наблюдается в данный момент находящимся там космическим аппаратом Solar Orbiter", - заявили в лаборатории.

По мнению ученых, новый центр активности на обратной стороне Солнца считается одним из самых опасных за последние годы, поскольку крупные группы пятен напрямую связаны с мощностью солнечных событий: чем больше активная область, тем сильнее вспышки, черпающие энергию из магнитного поля Солнца. Подобное наблюдалось два года назад, когда серия взрывов вызвала самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет. Ученые подчеркивают, что самые мощные вспышки в истории происходили именно в активных областях рекордного размера.